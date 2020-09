DAL 14 SETTEMBRE TORNA IL BUS PER IL CIMITERO

Torna il bus per il cimitero dopo le proteste dei cittadini. Il Comune corre ai ripari e modifica la linea 8, che dalla Gammarana arriverà a Cartecchi. Il problema, come noto, si trascina da oltre un anno e forse troverà una soluzione dopo il sopralluogo effettuato con il gestore. E' stato deciso di allungare il tragitto della linea numero 8, che serve la Gammarana e che arriverà fino al parcheggio del cimitero rispondendo così alle esigenze sollevate da tanti teramani soprattuttop anziani. Si è deciso di non riattivare la linea 9, che aveva portato degli squilibri sulla 1, e di allungare il percorso della linea 8 che arriverà proprio davanti al cimitero.