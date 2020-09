COVID / L'ESPERTO: "LA SCUOLA SARA' UN'OCCASIONE "FANTASTICA" PER DIFFONDERE IL CONTAGIO"

"La riapertura delle scuole e la riapertura delle attività produttive sono un'occasione fantastica per innescare la trasmissione" di Covid-19. "E l'unico modo che abbiamo" per controllare i contagi, "in assenza di farmaci efficaci e ancora in assenza di un vaccino, sono le misure di sorveglianza attiva". Lo ha spiegato il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all'università di Padova, che a 'SkyTg24' è tornato a ribadire l'importanza di aumentare i tamponi per la ricerca degli infettati dal nuovo coronavirus."Se uno sta male e ha la febbre - avverte l'esperto - bisogna fare tamponi a lui, amici, parenti e colleghi di lavoro. Ogni asintomatico intercettato è una vittoria, quindi è chiaro che i tamponi che facciamo adesso ci bastano appena per controllare la situazione".