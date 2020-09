CAMBIO AI CARABINIERI DI TERAMO, VA VIA PETROLI ARRIVA IL CAPITANO FERELLA

E' il capitano Danilo Ferella, 41enne aquilano, il successore alla guida del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Teramo del maggiore Roberto Petroli, che assume l'incarico di comandante della Compagnia di Cento nel Ferrarese.

Ferella, laureato in Scienze Umanistiche e con due Master universitati in Criminologia e Studi avanzati nel settore giuridico-forense, proviene da un incarico di staff presso il 28° Reggimento interforze Comunicazioni Operative e Guerra Psicologica. Il reggimento, di stanza a Pesaro, è uno dei 4 reggimenti di Forze Speciali dell’Esercito e dipende dal Comando Forze Speciali di Pisa.

In precedenza, fino al 2016 aveva comandato (dal 2014) la Compagnia Carabinieri di Poggibonsi e in precedenza aveva prestato servizio nel trapanese per comandare il Nucleo Operativo di Alcamo e condurre, tra le altre, anche indagini antimafia coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Nel 2005 ha frequentato il 48° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma; dal 2005 al 2008 ha prestato servizio presso i Reparti della 2a Brigata Mobile Carabinieri di stanza nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Toscana.