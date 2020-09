BETAFENCE, ASSEMBLEA CON I LAVORATORI A TORTORETO

Lunedì 7 settembre Roberto Benaglia Segretario generale Fim Cisl concluderà dopo gli interventi dei dirigenti della Cgil e Cisl Teramana l’assemblea convocata in unica seduta dalle 9.30 alle 10.00 con i lavoratori della Betafence di Tortoreto (Te) .

I lavoratori e tutto il territorio sono in mobilitazione dal mese di luglio dopo che l’azienda, leader mondiale nelle recinzioni metalliche e sistemi di sicurezza, durante una presentazione sulla situazione del gruppo con una slide, annuncio la chiusura del sito abruzzese

Per il leader dei metalmeccanici quella di Betafence è una scelta che non trova ragioni industriali visto che si tratta di un’azienda che ha sempre prodotto utili, come dimostra il fatturato medio di circa 40 milioni di euro e il margine operativo lordo che ai proprietari ha fruttato circa 20 milioni nell’ultimo quinquennio e con una professionalità altissima dei lavoratori e dove l’assenteismo è al di là sotto la media nazionale.

Una scelta, quindi, quella dell’azienda per noi inaccettabile, dettata da logiche finanziarie di cui ignoriamo vera natura e su cui invitiamo il fondo private equity Carlyle guidato in Europa dall’italiano Marco De Benedetti che controlla il Gruppo a fare una marcia indietro. Si tratta di scelta scellerata che non tiene conto delle professionalità e della produttività del sito della Val Vibrata, un’eccellenza del settore e su cui ci aspettiamo, una marcia indietro da parte del Gruppo. Bisogna aprire un tavolo di trattativa che ridia prospettiva al sito abruzzese.