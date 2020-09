QUINTA USCITA DAL PRESIDIO BETAFENCE, QUESTA SERA SI VA AD ATRI

Questa sera,per la seconda volta, Cisco Bellotti ex Leader dei Modena City Ramblers in concerto ad Atri ospiterà la RSU Aziendale Fim-Fiom Betafence nelle Antonio Errico e Gabriele Testardi.

Gli Stessi già reduci del concerto svoltosi a Pineto nell'Agosto scorso porteranno sul palco lo striscione di denuncia verso la carlyle e Marco De Benedetti super manager che controlla la Presidiat.

La determinazione di questi Lavoratori e Lavoratrici nel mantenere l'attenzione alta sulla vertenza è ineguagliabile.

Venderono cara la pelle e daremo filo da torcere a chi ci considera "numeri e non Persone."

Domani sera, sesta uscita dal Presidio.Ci ospiterà la Proloco di "Musiano" (Comune di Mosciano S.Angelo) con una delegazione di sette lavoratori residenti nel Comune e sette fiaccole simboliche come i "fratelli Cervi" in occasione dello spettacolo di Uccio De Santis.

Andremo ovunque,

#Labetafencenonsitocca.

Le Segreterie Provinciali

Fim-Fiom Teramo.