FOTO/ TERAMO NATURA INDOMITA/ SPOSTATO UN COCCODRILLO A PIAZZA SANT'ANNA, RAGAZZATA O OPERAZIONE VOLUTA DAGLI ORGANIZZATORI?

Nuovi episodi di inciviltà a piazza Sant'Anna. Forse una ragazzata, forse no. Fatto sta che ignoti, dopo aver abbandonato rifiuti, hanno pensato bene di spostare anche uno dei coccodrilli presenti nella piazza per Terano Natura Indomita come si vede dalle foto che un nostro lettore ci ha cortesemente inviato. Chissà che fastidio avrà dato a coloro che hanno pensato questa bravata. Il nostro lettore si chiede e ci chiede: il coccodrillo sarà stato spostato dagli organizzatori o da qualche ragazzino?