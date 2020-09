GLI INQUILINI ERP ALL'ATER: PRONTI A NON RICONSEGNARE LE CHIAVI SE LO SGOMBERO NON VEDRA' LA LUCE

Il Comitato Inquilini E.R.P. della Provincia di Teramo in rappresentanza delle famiglie degli edifici di via Adamoli 48 a Colleatterrato Basso, dopo aver riscontrato molteplici problematiche legate allo sgombero degli appartamenti che presto verranno presi in consegna dalla ditta esecutrice dei lavori, sollecita l'Ater di Teramo a fornire tutti i chiarimenti sui tempi e i modi di restituzione degli stessi. Le stesse famiglie si dicono pronte e unite nell'intenzione di non riconsegnare le chiavi fino a quando non saranno fornite le necessarie delucidazioni.