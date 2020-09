CORONAVIRUS, INFETTO ANCHE IL CAMPIONE DI CICLISMO CICCONE

Coronavirus. Aumentano le persone in isolamento domiciliare, arrivate a 475, con una crescita di 26 unità che, dunque, essendo rimasto invariato il dato complessivo dei ricoveri (34), sta a significare che tutti i casi di ieri non hanno avuto bisogno, finora, di accertamenti in ospedale. Resta invariato, come detto, il dato dei dimessi o guariti, bloccato a quota 2.910. Di conseguenza sale, anche qui di 26 unità, quello degli attualmente positivi: oggi sono 509 in Abruzzo le persone alla prese con il coronavirus.Tra queste c'è il campione di ciclismo Giulio Ciccone, scrive Il Messaggero, il corridore abruzzese della Trek che ha vinto la classifica degli scalatori al Giro d'Italia dell'anno scorso e ora dovrà saltare tre grandi competizioni come il Mondiale di Imola, la Tirreno-Adriatico e, appunto, la corsa rosa. «Sto vivendo un momento difficile e molto complicato - ha detto ieri - questo maledetto virus mi ha travolto e steso». Tra i 26 positivi di ieri c'è anche un bambino di Sulmona di sei anni.