L'AVVOCATO MARIANO TORNA A DENUNCIARE ALL'ASSESSORE DI BONAVENTURA: «FINIREMO PER SGUAZZARE A COLLEATTERRATO BASSO NEL LETAME E NELLA SPORCIZIA»

L'avvocato Cataldo Mariano denuncia lo stato di degrado di un quartiere teramano. Scrive Mariano: «Giorni fa' avevo fatto l'ennesima denuncia pubblica, circa il vergognoso stato di degrado che caratterizza, tra l'altro, Colleatterrato basso: arteria stradale che attraversa la via Po, la via Biondi e giunge oltre il centro direzionale delle Poste è stracolma di... Buche, impraticabile, da terzo mondo. Le aree cd verdi sono divenute contenitori di gialle sterpaglie interessate anche da rettili.

Il parcheggio pubblico coperto, più che da auto, è stracolmo di bottiglie rotte, siringhe, preservativi ed escrementi vari, VERGOGNA!

Il campetto da gioco è devastato da rifiuti vari. L'ostello per anziani è luogo abbandonato e colmo di nefandezze varie!

Avevo promesso che, ove la mia denuncia fosse rimasta invasa, l'avrei reiterata nei giorni successivi e, se del caso, anche comunicata alla A.G. Eventualmente, lo farò!

HO FATTO Appello ai residenti per sollecitare un loro personale intervento sui social, ma quasi invano, come se fossero quasi tutti felici di questo degrado!

Ho FATTO appello agli amministratori comunali ed alla Asl, ma sono rimasto inascoltato!

CONTINUERO' all'infinito, sino a quando non sarò ascoltato!

Voglio rivolgermi ora all'assessore Valdo Di Bonaventura, unico tra tanti sordi e non vedenti amministratori, ad essersi portato in loco... La prego, si adoperi concretamente, ci dica almeno qualcosa, ci dia almeno una speranza... O finiremo per sguazzare nel letame, nella sporcizia e nel sudiciume, non gratificanti per pubblici amministratori, non degni di un paese civile.

FATELO ANCHE VOI. IO CONTINUERO'», conlude Mariano.