FINALMENTE ARRIVANO LE FOTOTRAPPOLE IN VIA DON MINZONI A VILLA MOSCA

Verifica, oggi, dell’assessore Valdo Di Bonaventura, assieme al Vigile ecologico, su via don Minzoni a Villa Mosca, dove sono stati rinvenuti molti rifiuti abbandonati. Ora la Team provvederà alla loro rimozione. Sono stati comunque aperti alcuni contenitori per valutare eventuali riscontri su chi li avesse depositati.

In accordo con il comitato di Quartiere ed altre associazioni, l’assessore Di Bonaventura sta organizzando una giornata ecologica per bonificare il sito e successivamente ricollocare una o più fototrappole.