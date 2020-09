TORANO NUOVO, APPROVATO IL BILANCIO: «NESSUN AUMENTO DI TASSE E NESSUN TAGLIO AL SOCIALE»

Equità e giustizia sociale, nonostante l'emergenza sanitaria, al centro dell'impegno dell'Amministrazione toranese. «Nessun aumento di tasse e nessun taglio ai servizi sociali, dichiara il vicesindaco Tamburrini, delegata al bilancio, che ha relazionato al Consiglio. Sosterremo le attività commerciali con sgravi fiscali del 31 percento sulla Tari. Particolare attenzione agli edifici scolastici con la sparizione degli infissi e delle porte d’ingresso e ai servizi prioritari come la mensa e il trasporto. I fondi statali e la rinegoziazione dei mutui oltre al taglio delle indennità degli amministratori hanno consentito di destinare risorse al "multiservizi", finalizzato - per i prossimi anni - a garantire continuità al decoro urbano, al supporto amministrativo e al front office, alla cura del cimitero e della sede comunale. I servizi a domanda individuale verranno rimodulati a seconda degli indicatori ISEE, con una particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità». La seduta di consiglio si è svolta in assenza di tutti i consiglieri di minoranza.