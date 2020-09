LA REGIONE DISTRIBUIRA' MASCHERINE TESTATE PER 20 LAVAGGI A 30 GRADI A TUTTI GLI STUDENTI ABRUZZESI

Mentre a livello nazionale vi sono Governatori che litigano sulla data di riapertura delle scuole, in Abruzzo dove la prima campanella suonerà il 24 settembre, la Regione si è apprestata ad acquistare il materiale di protezione per tutti gli studenti che tornano in classe. E sanranno 93mila le mascherine che la Protezione Civile distribuirà a tutte le scuole d'Abruzzo in vista della riapertura grazie al lavoro di una ditta pescarese che sta producendo mascherine anti-Covid e che sono state testate per 20 lavaggi a 30 gradi. Anche di questo si parlerà nella conferenza stampa convocata dal presidente Marsilio e alla quale prenderanno parte il capo della protezione civile, l'assessore Verì e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Tozza.