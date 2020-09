PARCHEGGI, E' GUERRA APERTA: LA TERCOOP DENUNCIA FUNZIONARI E POLITICI DEL COMUNE

Questa è la nota con la quale Leo Iachini annuncia la presentazione di una denuncia contro il Comune

Una decisione sofferta, ma non ci sono state concesse alternative. La Tercoop dovrebbe lasciare campo libero ai suoi concorrenti, a causa delle "numerose illegittime proroghe" che dal 2012 l'avrebbero indebitamente favorita. Su questi presunti favoritismi c'è stata anche una interrogazione parlamentare da parte del Deputato Fabio Berardini e due esposti alla Procura della Repubblica. Pertanto, al fine di ripristinare un po' di verità su quanto realmente avvenuto dal 2012 ad oggi e in virtù del diritto/dovere di tutelare gli interessi della cooperativa sociale e dei suoi soci lavoratori che rappresento, l'otto settembre scorso, accompagnato dall'avvocato Francesco Calcagni, ho depositato presso la caserma dei carabinieri di Teramo un Atto di Denuncia-Querela nei confronti dei soggetti appartenenti agli uffici comunali nella loro qualifica dirigenziale e/o politica, per i reati di omissioni di atti di ufficio e di abuso di ufficio e/o di tutte le fattispecie qualificate dal P.M. incaricato. In via istruttoria si chiede il sequestro preventivo di tutta la documentazione connessa al project financing collegato al progetto della "Easy Help". Confidiamo nella giustizia e nella legalità, rivendichiamo lealtà e imparzialità da parte della Pubblica Amministrazione, dai suoi dirigenti e dai suoi rappresentanti. Lealtà e imparzialità che a nostro avviso sono venute ripetutamente a mancare dal 2012 ad oggi, causando ingenti danni alla cooperativa sociale e di conseguenza ai suoi soci lavoratori. Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Leo Iachini