VIDEO / ACQUA GRAN SASSO, PASSANO GLI ANNI E NULLA CAMBIA

Slitta al 19 novembre l'udienza davanti al gip del tribunale di Teramo per la discussione dell'opposizione presentata dalla Stazione Ornitologica Abruzzese alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nell'ambito della seconda inchiesta, in ordine di tempo, aperta sul sistema Gran Sasso, quella che riguarda gli esperimenti condotti nei laboratori di fisica nucleare. L'udienza si sarebbe dovuta svolgere ieri ma è stata rinviata perché il fascicolo è stato assegnato a un altro giudice, Lorenzo Prudenzano.

Passano i mesi e gli anni ma nel frattempo le cose non cambiano.

ASCOLTA AUGUSTO DE SANCTIS

ASCOLTA L'AVVOCATO MICHELE PEZONE