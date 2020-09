IL PATRON DEL NAPOLI CONTAGIATO DAL COVID, TUTTI SOTTO TAMPONE: MARSILIO NEGATIVO E SCATTA LA PREOCCUPAZIONE

C'è preoccupazione in Alto Sangro, dopo la notizia della positività al Covid-19, riscontrata al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Attivato il tracciamento dei contatti stretti e predisposti i tamponi su una quindicina di persone. In base all'esito, il monitoraggio sarà esteso ad altri. Si sono sottoposti al test, anche il presidente della Regione, Marco Marsilio (il cui risultato è negativo), l'assessore regionale, Guido Quintino Liris, il sindaco e presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, risultato negativo, e tra gli altri, il cardinale e arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe. Insieme a De Laurentiis, oltre a sua moglie Jacqueline, sarebbe risultato positivo un dirigente del Napoli, che ha partecipato al ritiro a Castel di Sangro, dal 24 agosto al 4 settembre. C'è anche una giornalista campana, il cui contagio è emerso il 31 agosto e in isolamento in un albergo della cittadina montana. De Laurentiis non sarebbe stato più a contatto con la squadra, proprio da venerdì scorso, giorno di chiusura del ritiro pre-campionato.