LE SUORE DELL'ISTITUTO GUALANDI SARANNO INFERMIERE ALLA PICCOLA OPERA CHARITAS

Buone notizie dall’incontro di questa mattina tra il sindaco Jwan Costantini, la Vice Lidia Albani ed il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri Mons. Lorenzo Leuzzi. La prima riguarda la possibilità che l’Istituto Gualandi per sordomuti ritorni a vivere e intanto lo farà ospitando le suore di una congregazione indiana, provenienti dalla Fondazione “Santa Lucia” di Roma e che in qualità di infermiere specializzate svolgeranno le loro mansioni alla Piccola Opera Charitas, per la quale erano presenti il Presidente Domenico Rega ed il vice Giancarlo Dell’Orletta. La seconda è relativa alla ristrutturazione di Casa Maria Immacolata, di proprietà della Curia di Teramo, per la quale il Comune di Giulianova si è aggiudicato un bando regionale per circa 3 milioni ed 800 mila euro. Il Vescovo ha auspicato che la struttura mantenga la sua vocazione spirituale, aperta a tutti i sacerdoti della provincia, ribadendo anche il ruolo che la struttura continuerà ad avere sul territorio giuliese.



“Oggi poniamo le basi per una rinascita dello storico Istituto Gualandi – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che, grazie ad una convenzione tra Piccola Opera e proprietà, ospiterà le suore in qualità di infermiere. Siamo fiduciosi anche per la riapertura di Casa Maria Immacolata, un punto di riferimento spirituale e culturale per tutta la nostra città. Un sentito ringraziamento a Mons. Leuzzi per aver preso così a cuore il destino di queste strutture e per l’impegno profuso”.



In allegato foto dell’incontro all’Istituto Gualandi tra il Vescovo Mons. Leuzzi ed il Sindaco Costantini, con le suore della Fondazione “Santa Lucia” di Roma e la Piccola Opera Charitas.