RIMODULAZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE DELLA CONA, LA PROGETTAZIONE VA ALL'ESTERNO, C'E SODDISFAZIONE

In questi ultimi giorni il Comitato di quartiere ( CONA, FONTE BAIANO, PIANO SOLARE E VIA ANTONELLI) è stato informato dall’Amministrazione Comunale che sono stati approvati due importanti provvedimenti a favore della vivibilità nei tre quartieri (Cona, Fonte Baiano e Piano Solare).

Finalmente dopo un iter abbastanza travagliato, che viene dal lontano 2004, è stata affidata all’esterno la progettazione definitiva delle opere pubbliche rientranti nella somma restante del contratto di quartiere Cona. Questa Amministrazione Comunale nell’anno 2019 accolse con favore la proposta del Comitato per la Rimodulazione del Contratto Cona, oramai non più realizzabile, al fine di non disperdere il finanziamento accordato dal Ministero delle Infrastrutture. E su continue sollecitazioni dei consiglieri comunali Pilotti e Di Timoteo, in accordo con il Comitato di quartiere, l’assessore Giovanni Cavallari, a cui va il nostro ringraziamento, sburocratizzando la pratica, ha posto in essere il provvedimento in discussione. Così si spera di realizzare nel breve termine una serie di importanti asfalti (via Cona e via Villani) ed entro la prossima primavera una serie di opere pubbliche quali: completamento di asfalti, marciapiedi in via Fonte Baiano, miglioramento della viabilità nei pressi dell’istituto scolastico Forti, allargamento strada per la nuova chiesa, area verde in Piano Solare, eliminazione barriere nei marciapiedi, interventi vari nelle aree verdi esistenti, nuovi parcheggi, ecc.

Di seguito dobbiamo dare notizia di un altro risultato raggiunto, dopo la delocalizzazione della stazione Enel e la rimodulazione sopra esposta; come aveva promesso l’ass.Verna Maurizio, anche le centinaia di nuclei famigliari residenti nei pressi di via dei Melograni e dintorni avranno sei corse giornaliere di trasporto pubblico nelle ore di apertura e chiusura delle scuole. E’ una svolta importante per le persone che abitano in un contesto assolutamente mancante di servizi. Il Comitato di Quartiere se ne è fatto carico ed ha portato a compimento un primo risultato a vantaggio di una migliore vivibilità.

Su altri obiettivi sperati si sta lavorando. Ricordiamo a tale proposito: l’utilizzo e la riqualificazione dell’area ex Fornace Cona e l’eliminazione del rischio idrogeologico a Fonte Baiano.

Un appello si vuole rivolgere a tutta la popolazione residente nei tre quartieri: dobbiamo essere più partecipativi perché insieme abbiamo l’occasione storica di poter migliorare le condizioni dei nostri quartieri, conclude il comitato a firma di Domenico Bucciarelli.