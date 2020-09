TRE NUOVI COMMISSARI IN SERVIZIO A TERAMO

Al termine del corso di formazione per la progressione in carriera, mercoledì 9 settembre u.s. sono stati nominati Commissari della Polizia di Stato Anna Fucci, già in precedenza in servizio alla Divisione Anticrimine, Eraldo Trignani che espletava servizio quale Responsabile alla Sezione della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Teramo e Stefano Di Stefano, Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Teramo.

Il Capo della Polizia si è collegato via web con le sedi interessate, tra cui Teramo, per il conferimento ufficiale del nuovo grado e gli auguri di buon lavoro nella Polizia di Stato, al servizio dei cittadini.

Lunedì prossimo i nuovi Commissari saranno presentati al Prefetto.

Il Commissario Fucci permarrà alla Divisione Anticrimine, il Commissario Trignani è nuovo Dirigente dell’Ufficio Immigrazione ed il Commissario Di Stefano sarà Vice Dirigente della Sezione di Polizia Stradale.