BUS, DA LUNEDI SI TORNA ALLA NORMALITA': RIPARTONO TUTTE LE CORSE

Da lunedì prossimo 14 settembre, saranno riattivate tutte le corse e i servizi del Trasporto Pubblico Locale (TPL) urbano e suburbano (frazioni) sospesi prima dell’emergenza Covid.

Pertanto, tutte le corse - mattino, pomeriggio, sera - tornano alla situazione precedente, nella quasi totalità dei casi. Come più volte detto, in base ad alcune ordinanze della Regione Abruzzo, vi erano state delle prescrizioni che limitavano l’effettuazione delle corse, prima al 30%, poi al 50% e quindi al 90%, con la nota motivazione di limitare gli spostamenti ed evitare così i contatti; ora, in particolare per la riapertura delle scuole, tutto torna alla normalità.

Si ribadisce che sui mezzi pubblici si può salire in osservanza delle modalità stabilite dall'ultimo decreto, in particolare all'80% della capienza complessiva; per questa ragione, l’assessore alla Mobilità Maurizio Verna e il gestore del TPL hanno assicurato l’eventuale disponibilità di corse bis.

Per quanto riguarda le modifiche, si precisa che non ripartirà la linea 9, di fatto soppressa, ma contestualmente si stanno predisponendo atti per far si che ci siano le opportune condizioni per creare una fermata dinanzi al cimitero di Cartecchio; a questo scopo sarà modificato il tracciato della linea 8 che servirà di conseguenza il quartiere di Villa Pavone; sono allo studio gli opportuni interventi e tra qualche giorno verrà approvata la delibera che sancisce le modifiche, sempre prima del prossimo 24 settembre, giorno di riapertura delle scuole.

Modificate anche alcune corse su via del Melograno, nuova area residenziale del quartiere Cona che ospita numerose famiglie sfollale a causa del terremoto, dove sono state introdotte nuove corse giornaliere. Alcune piccole modifiche sono state introdotte anche su orari linea 6 per la concomitanza con la linea 1.

Infine, l’assessorato sta valutando la frequenza di corse del tardo pomeriggio nelle frazioni, in particolare Magnanella, Castagneto, Villa Gesso e aree limitrofe, a seguito di richieste avanzate dai residenti.