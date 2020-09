RISCOPRIAMO TERAMO CON UNA FOTOGRAFIA

Il Comune promuove il proprio patrimonio artistico anche attraverso la rete e l’utilizzo di piattaforme come Wikipedia. Da quest’anno infatti gli amanti del patrimonio culturale e della fotografia potranno immortalare i monumenti e partecipare alla competizione nazionale di Wikimedia Italia condividendo con licenza libera – su Wikimedia Commons – le proprie foto contribuendo così a far conoscere le bellezze della città tra i due fiumi. Da quest’anno possono partecipare al concorso anche le foto con le vedute d’insieme del territorio. Lo rende noto l'assessore comunale Andrea Core. A poter essere immortalati con una foto particolare monumenti quali: fonte della noce, i giardini Gambacorta ma anche la fontana con il cavallo di Crocetti e tanti altri. Basta leggere l'elenco.

Wiki Loves Monuments si svolge ogni anno dal 1° al 30 settembre e coinvolge oltre 50 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 l’Italia. Il concorso è entrato per Guinness dei Primati nel 2011 come “il più grande concorso fotografico le proprie porte, come accaduto recentemente in altre occasioni, per manifestare ed offrire la sua bellezza e le sue bellezze. Il Concorso fotografico ci immette in un circuito significativo, ponendoci al pari di altre prestigiose e rinomate località culturali e collocandoci in una interessante filiera intellettuale e creativa. Inoltre, valore aggiunto da non sottovalutare, si registra in tal modo l’inserimento in un circuito mediatico che è proprio dei nostri tempi, permettendoci di avanzare la nostra proposta con gli strumenti e le modalità che appartengono alle moderne forme di comunicazione”.

Qui i luoghi fotografabili https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2020/Monumenti/Abruzzo/Provincia_di_Teramo#Teramo