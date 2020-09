CORONAVIRUS, QUATTRO CASI A TERAMO, COLPITI I GIOVANI

Scrive il Sindaco di Teramo:

"Amici, nelle ultime due giornate si è registrato un sensibile incremento dei contagi anche nel territorio di riferimento della nostra ASL.

Per quanto riguarda Teramo Città, tra la giornata di sabato e quella di oggi abbiamo avuto comunicazione di 4 nuovi casi positivi,

tre dei quali facenti parte di uno stesso nucleo familiare e tutti in isolamento domiciliare.

Il servizio di prevenzione della ASL, che ringrazio di cuore, sta ricostruendo, come di consueto, i contatti dei giorni precedenti ma la situazione, come mi è stato riferito, é al momento sotto controllo.

Larga parte dei nuovi casi di questa fase, come previsto, deriva da cosiddetti contagi di ritorno e coinvolge fasce di età decisamente più giovani rispetto al primo periodo.

L'evoluzione della situazione di queste settimane, in Abruzzo come in tutto il territorio nazionale, impone di mantenere altissima l'attenzione, di evitare comportamenti superficiali e di rispettare le regole imposte dalle norme e soprattutto dal buon senso.

Continuiamo o torniamo tutti a sentirci responsabili della salute nostra e di quella delle nostre comunità.

Anche tenuto conto dell'approssimarsi della riapertura delle scuole, per i nostri ragazzi, per il nostro futuro, non possiamo permetterci di tornare indietro.

Vi terrò aggiornati, vi abbraccio".