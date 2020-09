RIAPERTI A TERAMO GLI ASILI NIDO...IN SICUREZZA

Sono stati riaperti oggi tutti gli asili nido a Teramo: cinque sono gestiti dal Comune mentre il sesto è in convenzione. Nuovo tour stamattina dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core, e del Sindaco Gianguido D’Alberto dopo quello sulle scuole dei giorni scorsi.

Sono circa 180 le domande giunte all'Ente. Il sindaco ha spiegato che potevano essere riaperte anche le scuole ma i dispositivi non erano ancora pronti e per evitare la bonifica per due volte dei plessi si è preferito attendere referendum ed elezioni comunali.

Sindaco e Assessore si sono recati nell’asilo nido di via Diaz, poi a Piano Solare, alla Gammarana, a Colleatterrato, a San Nicolò e al Parco Fluviale del Vezzola.