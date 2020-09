BUS SANIFICATO E DISPENSER A BORDO, ECCO LE REGOLE ( DA DOMANI) DELLA REGIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza numero 84 che stabilisce le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento del coronavirus nel trasporto pubblico. L'ordinanza contiene un protocollo di sicurezza da applicare a tutto il comparto. Prevede di incentivare più possibile la mobilità sostenibile e auspica l'aumento delle corse dei mezzi di trasporto soprattutto durante le ore di punta. Per quanto riguarda i responsabili del trasporto pubblico, sussiste l'obbligo di: adottare sistemi di adeguata informazione e divulgazione sull'utilizzo dei dispositivi di protezione e sui comportamenti che l'utenza è obbligata a tenere; prevedere una sanificazione dei locali e dei mezzi; installare appositi dispenser per la distribuzione di gel per la detersione delle mani; vendere, dove possibile, i biglietti con sistemi telematici; prevedere adeguati dispositivi di sicurezza per il personale. Il protocollo sancisce che il distanziamento interpersonale non è necessario nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra congiunti o persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Per aumentare l'indice di riempimento dei mezzi potranno essere installate separazioni removibili. È consentito il controllo dei titoli di viaggio a bordo, ma è sospesa l'attività di bigliettazione sui mezzi. Per quanto riguarda gli utenti, non potranno accedere ai mezzi se si hanno sintomi di infezione respiratoria e dovranno acquistare i biglietti preferibilmente in formato elettronico, o tramite App. Nel corso del viaggio bisognerà igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso. Bisognerà utilizzare le porte di accesso così come indicato, rispettando sempre la sicurezza la distanza di sicurezza di un metro. Chi avrà sintomi riconducibili al Covid dovrà sedersi a una distanza di almeno due metri rispetto agli altri passeggeri nelle more dell'eventuale operazione di trasbordo.