APP...ERO', MARSILIO CORREGGE L'ORDINANZA E SCOMPARE L'OBBLIGO MISTERIOSO

"Ho dato immediate disposizioni ai miei uffici di eliminare dagli obblighi degli utenti del Tpl l’utilizzo dell’app Immuni. Non so come sia finito nel testo dell’allegato, visto che nelle bozze predisposte dagli stessi uffici del dipartimento trasporti non vi era. Comunque sia, non lo condivido, lo considero addirittura incostituzionale e sarebbe impossibile da verificare e far rispettare. Per questo oggi stesso firmerò un’ordinanza correttiva per eliminarlo dall’allegato". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.