PRESIDIO IN CONSIGLIO REGIONALE DEI LAVORATORI DEGLI APPALTI DEI SERVIZI MENSA, PULIZIA E ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

E' in corso in occasione della seduta del Consiglio Regionale un presidio dimostrativo delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti dei servizi mense, pulizia e assistenza agli alunni disabili delle scuole, per protestare contro ilmancato riconoscimento, da parte della Regione Abruzzo, del BONUS per i mesi disospensione dell’attività didattiche e per sollecitare la Regione, oltre a tutte le altre istituzioni regionali coinvolte, ad aprire un confronto sulle problematiche legate alla ripartenza dei servizi in appalto nelle scuole. Il presidio si è svolto davanti alla sede del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila e prevede la partecipazionedi circa 50 di lavoratrici e lavoratori.