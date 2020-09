GIOVEDI COMMISSIONE DI VIGILANZA IN REGIONE SUGLI IMPIANTI DEI PRATI DI TIVO

Si riunirà giovedì 17 settembre alle ore 10, la Commissione vigilanza di Regione Abruzzo riunita in seduta straordinaria per la discussione su “Avvio del procedimento amministrativo circa la sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio degli impianti di risalita in località Prati di Tivo del Comune di Pietracamela” richiesto dal Consigliere regionale Dino Pepe e che prevede l’audizione di Gabriele Di Natale, liquidatore della “Gran Sasso Teramano S.p.A.”.