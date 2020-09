IL SINDACO DI GIULIANOVA EMANA UN'ORDINANZA DI DIVIETO DELL'ACQUA PER USO POTABILE IN ALCUNE VIE



Il Sindaco Jwan Costantini sta per firmare un’ordinanza di divieto dell’uso dell’acqua in rete per uso potabile nell’area circoscritta di via Gramsci, tra la via Cerulli e l’incrocio con la Statale 80, e rispettive traverse.



Il provvedimento, contingibile e urgente, si è reso necessario a seguito dei risultati di un campionamento, sull’acqua in rete, non conformi all’uso potabile.



L’ordinanza sindacale limita l'uso dell'acqua unicamente per fini igienici, fino a quando le Autorità competenti non comunicheranno il ripristino delle condizioni di conformità.