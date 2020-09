RICHIUDE IL TRAFORO DEL GRAN SASSO...FORSE NO....DIPENDE DAL MINISTERO E DAL PARCO GRAN SASSO

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche da effettuare nella galleria del Gran Sasso, sull'autostrada A24 sarà disposta la chiusura della tratta San Gabriele/Colledara - Assergi (Traforo del Gran Sasso) dalle ore 22:00 di mercoledì 16 settembre alle 6:00 di giovedì 17, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso L'Aquila/A25/Roma. Conseguentemente, per i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso L'Aquila/A25/Roma, sarà disposta l'uscita obbligatoria allo Svincolo di San Gabriele/Colledara. Per il traffico proveniente da Teramo di lunga percorrenza si consiglia di usufruire delle autostrade A14 e A25, in alternativa è possibile percorrere la SS 80 per il Valico delle Capannelle dallo Svincolo di Basciano.

Si apprende in merito al traforo che ieri è partita una lettera-diffida che il Parco nazionale del Gran Sasso, il cui presidente è Tommaso Navarra, ha inviato alla concessionaria, con la quale sostiene che esistono gravi rischi di inquinamento ambientale, in particolare per quanto riguarda la falda acquifera, qualora dovesse essere fatto il lavaggio della galleria senza chiuderla. Il lavaggio è l'operazione di manutenzione, obbligatoria, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su input del dirigente Placido Migliorino, aveva già intimato all'inizio dell'estate. La lettera è arrivata mentre la società era pronta per far partire l'operazione. Si attende ora la decisione del Ministero