ADDIO A LUCIO STANDOLI, LO RICORDA ANCHE IL SINDACO E MELARANGELO

E' deceduto all’età di 91 anni Lucio Standoli. Fu un punto di riferimento ancora oggi in città non solo nel commercio, al pari di Costante Bernardini, con cui giocava nei tempi d’oro, fu figura di sportivo d’altri tempi completo e indistruttibile. Interprete tra i più importanti del Teramo a cavallo tra gli anni ’40 e ’50, con ben oltre 170 partite disputate con la maglia biancorossa tra Serie C, Promozione Interregionale e Prima Divisione e in IV Serie per l’ultimo anno di attività.



Lascia la moglie Liliana e i figli Giorgio e Sandro, che da sempre hanno seguito Lucio nel commercio e portano avanti l’attività in corso de’ Michetti. La salma è esposta nella sala funeraria ‘Carlo Petrucci’ a Villa Pavone dalle 8 alle 20. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 16 settembre alle 15:30 nella chiesa di Sant’Antonio.

Il ricordo di Lucio Standoli del Comune di Teramo

Un uomo di sport che ha scritto il suo nome nella storia del calcio teramano. Un commerciante che ha segnato un'epoca, quasi con spirito pionieristico. Questo è stato Lucio Standoli. Ma anche una persona piena di spirito, ricca di piacevole ironia.

Teramo perde, con la sua scomparsa, un cittadino che l'ha migliorata, che ha dato un prezioso contribuito per il suo sviluppo.

Siamo vicini ai familiari, che abbracciamo, commossi, a nome di tutta la città.

Gianguido D’Alberto – Sindaco

Alberto Melarangelo – Presidente del Consiglio Comunale