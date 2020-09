ADDIO A FEFE’ IL MACELLAIO DEI TIGLI

È morto Alfredo Pecorale, per tutti 'Fefè', macellaio d'altri tempi. Nota la sua macelleria in viale Mazzini ai Tigli, all'angolo con via D'Annunzio. Vendeva carne rinomata, prodotti della natura sempre genuini, tappa fissa di chi aveva il tempo di cercare la bontà. E Fefè era superlativo consigliere, pronto a scegliere sempre le parti migliori ad accontentare gusti di tutti. Fefé aveva 81 anni. Lo piangono la moglie Santina, i figli Orazio, Fulvio e Massimiliano con le nuore Lucia, Gabriella e Pina e sei nipoti: Sara, Marco, Lorenzo, Alessandro, Riccardo e Pierpaolo.

L'ultimo saluto a Fefè è in programma domani, mercoledì 16 settembre, alle ore 16 nella chiesa di San Berardo a Teramo.