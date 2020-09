A GIULIANOVA TORNA POTABILE L'ACQUA

Il Sindaco Costantini revoca l’ordinanza con la quale si vietava l’utilizzo dell’acqua in rete per uso potabile in un punto di via Gramsci.L Nuovi prelievi effettuati nello stesso tratto ne ristabiliscono le condizioni di conformità

Il Sindaco Jwan Costantini sta per firmare la revoca dell’ordinanza emanata ieri, che vietava l’utilizzo dell’acqua in rete per uso potabile in via Gramsci, tra via Cerulli e l’incrocio con la Statale 80 e rispettive traverse. Provvedimento resosi necessario visti i risultati di un campionamento non conformi.



Il SIAN della Asl di Teramo ha comunicato, in mattinata, l’esito di nuove analisi effettuate, prelevando un campione di acqua erogata dallo stesso tratto di rete, che ne ristabiliscono le condizioni di conformità ad uso potabile per la popolazione.