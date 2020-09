FOTO/ OLTRE 100 I LAUREATI IN LOCKDOWN, E ARRIVA IL MESSAGGIO DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITA' MANFREDI

Da questa mattina e fino a venerdì 18 settembre si svolge nell’Aula Magna dell’Università di Teramo la cerimonia di consegna delle pergamene ai 463 studenti delle cinque Facoltà che si sono laureati on line nelle sessioni di aprile e luglio 2020.

Per l’occasione il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi ha inviato ai laureati un videomessaggio che è stato proiettato all’inizio della cerimonia.

Queste le parole del Ministro: «Auguri affettuosi a tutti i laureati del Covid che si sono laureati in lockdown. Hanno rappresentato per tutti noi un grande motivo di soddisfazione e di orgoglio. Sono stati testimoni di un grande sforzo collettivo, di come si possa reagire a una grande tragedia, a una grande pandemia, col modo migliore: studiando, impegnandosi, costruendo un pezzo di futuro e guardando quello che si vuol fare partendo dalle proprie competenze. Un bellissimo sforzo che poi è stato ripagato dal raggiungimento della laurea, un grande impegno anche nei confronti delle proprie famiglie - a cui vanno i miei auguri - che li hanno sostenuti, hanno sostenuto questi ragazzi durante tutto il percorso di studi e adesso li sosterranno nel loro ingresso nel mondo del lavoro.

Un grande ringraziamento alle università che sono state in grado di garantire un servizio in un momento così difficile; ai docenti, al personale amministrativo, ai vertici degli atenei che hanno governato con grande competenza e con grande capacità questo momento di difficoltà. Adesso è il momento della ripartenza, però questa ripartenza non può che ripartire da un giusto riconoscimento per coloro che durante il periodo del lockdown hanno raggiunto uno dei traguardi più belli della loro vita. Auguri a tutti e soprattutto un buon ingresso nel mondo del lavoro».

Il videomessaggio sarà proiettato all’inizio di ognuna delle cerimonie di consegna delle pergamene, che sono state suddivise per Facoltà. Questa mattina è stata la volta dei laureati della Facoltà di Scienze Politiche. Nel pomeriggio toccherà alla Facoltà di Giurisprudenza. Domani giovedì 17 settembre alle ore 10.00 la cerimonia per i laureati della Facoltà di Medicina Veterinaria e alle ore 15.00 per quelli della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Venerdì 18 settembre, infine, alle ore 10.00 consegna delle pergamene ai laureati della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali.

Tutte le cerimonie saranno presiedute dal rettore Dino Mastrocola.