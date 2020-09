IL CORDOGLIO DEL SINDACO COSTANTINI PER LA MORTE DI MERCANTE

Il cordoglio del Sindaco Costantini per la scomparsa dell’ex Consigliere Regionale giuliese Riccardo Mercante



Apprendo la terribile notizia della scomparsa di Riccardo Mercante, cittadino giuliese esemplare, ex consigliere regionale appassionato e leale ed amico di tante competizioni calcistiche.



Esprimo a titolo personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità giuliese, i sentimenti di profondo cordoglio a tutta la famiglia. In un momento così doloroso, che ci lascia increduli, non possiamo che stringerci intorno ai suoi cari con incondizionata vicinanza.