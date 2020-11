ATTENZIONE / E' FALSA L'ORDINANZA CHE GIRA SUI SOCIAL: ZONA ROSSA DAL 18 NON DAL 17 E SCUOLE APERTE

E' un fake l'ordinanza che gira sui sociale e che tutti stanno scambaindosi in queste ore, LA ZONA ROSSA PARTIRA' DAL 18 e NON DA DOMANI. Ecco l'ufficialità: «In tutte le province abruzzesi è emerso un incremento generale dei contagi che ha come effetto un aumento della pressione sulle nostre strutture ospedaliere. Alla politica spetta fare delle scelte. È fondamentale che vengano prese sulla base di numeri e proiezioni, valutando singoli contesti, nella tutela di diritti fondamentali come #istruzione e salute - spiega l'assessore Pietro Quaresimale - Per questa ragione abbiamo deciso che continueranno le lezioni in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Il resto delle attività didattiche verranno svolte a distanza, salvo quando sia necessario l’uso di laboratori e risulti necessaria l’inclusione scolastica di alunni #disabili e con bisogni educativi speciali. Questa decisione, inclusa nell’ordinanza che verrà firmata nelle prossime ore, è in linea con il #Dpcm del 3 novembre ed entrerà in vigore mercoledì per lasciare a tutti la possibilità di organizzarsi, avrà come decorrenza dal 18 novembre al 3 dicembre».