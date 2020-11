COVID / IL SINDACO CHIUDE LA SCUOLA MEDIA ZIPPILLI

Il Sindaco ha emanato pochi minuti fa l’ordinanza di chiusura delle attività didattiche in presenza, a decorrere da domani 17 novembre fino al 28 novembre, nella scuola secondaria di I grado “M. Zippilli”.

L’ordinanza è rispondente ai risultati dell’indagine di valutazione epidemiologica svolta dalla ASL nel pomeriggio di oggi, a seguito della richiesta da parte della Dirigente Scolastica del medesimo istituto.

Come già avvenuto nell’unico precedente, ossia la chiusura della scuola Noè Lucidi, la principale motivazione che ha spinto il Sindaco ad adottare la decisione di chiusura delle attività didattiche in presenza è la primaria necessità di salvaguardare e tutelare la salute dei più giovani e delle loro famiglie, oltre che di tutto il personale scolastico.

LA NOTA DEL COMUNE

Domani mattina alle ore 10.00 nel suo ufficio presso la sede municipale di Via Carducci, il Sindaco D'Alberto e l'assessore Core incontreranno gli organi di informazione per gli elementi di dettaglio dell'Ordinanza e per ulteriori considerazioni sulla situazione scolastica.