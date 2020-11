MISTERIOSI MANIFESTI CON “L’ALTRO PAPA”...CHI LI HA AFFISSI? E PERCHÉ?

​

​La stampa scandalistico-gossippara avrebbe titolato “Clamoroso ritorno di Papa Ratzinger”. Ecco il fatto: nel territorio di Civitella del Tronto e in quello di Sant'Omero si è visto, riprodotto in diverse copie un manifesto, di 70 x 100 centimetri, nelle aree adibite a questo uso, con una gran foto del papa tedesco, una scritta “Nei nostri cuori Benedictus P. P. XVI un Papa unico” e l'invito ad unirsi al “Piccolo Resto”.

​Come interpretare tale gesto? E' un tributo a Joseph Ratzinger? E' una chiamata alle armi spirituali? E' un modo per marcare il territorio?

​Il fatto è che qualcuno si è preso la briga di realizzare, far stampare e distribuire ai comuni questo manifesto scarno e provocatorio al tempo stesso.

​In verità ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione: il vero ed unico Papa è ancora lui

dal momento che si firma P. P. che significa Pontifex Pontificum, che significa, ancora, Sommo Pontefice.

​Potrebbe trattarsi quindi di un segnale che il dissenso all'attuale papato sia così diffuso da coinvolgere dal basso popolazioni sempre più ampie spiegando l'esporsi di qualche soggetto o gruppo di persone dal momento che in calce a detto poster è riportato un indirizzo e-mail cui chiedere informazioni.

​Possibile provocazione, quindi, ma provocare chi e per quale motivo? Mistero.

​Non è un mistero, invece, che in materia di Dottrina e di governo della Città-Stato, tra le Mura Leonine non ci sia calma piatta.

​Inoltre nell'ambito della stampa, cattolica e non, cartacea e on line, non sono pochi gli interventi sul papato reggente, sulla sua validità, sulla sua condotta, sui suoi documenti e sui suoi silenzi.

​Il disorientamento dei cattolici vecchio stampo è profondo e tangibile; il silenzio delle gerarchie locali e centrali è assordante.

​Ciliegina sulla torta: poche settimane or sono ha fatto la rinuncia mons. Giovanni D'Ercole vescovo (ora ex) di Ascoli Piceno; diocesi confinante con il territorio in questione: Val Vibrata e Val Tronto.

​Certamente questo sembra un “abbandono”, non un atto di Pastore con l'odore di pecore addosso, ma il giudizio non lo dobbiamo dare noi!

​Per finire due domande: in quale altro comune apparirà, se apparirà ancora, questo manifesto?

​Fabrizio Filipponi