VIDEO / LETTERA APERTA AD ASL E COMUNE SUI RIFIUTI COVID: "TEMPI TROPPO LUNGHI"

Lettera aperta all’amministratore della ASL Maurizio Di Giosia, al direttore sanitario Maurizio Brucchi al Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto.

Riceviamo segnalazioni dei cittadini bloccati a casa perché positivi, obbligati a tenere i rifiuti perché il conferimento differenziato, previsto per motivi sanitari, a causa delle tardive comunicazioni alla società di raccolta. Al disagio dell’essere malati, alla preoccupazione di conteggiare i propri cari non aggiungiamone altre. Si individui un meccanismo semplice ed efficace per comunicare immediatamente e far attivare le procedure. Grazie a nome dei tanti ai quali va la nostra solidarietà.

ASCOLTA QUI DI FERDINANDO