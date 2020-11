FONDAZIONE, BANDO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID

E' disponibile da oggi, sul Sito Internet della Fondazione Tercas, un Bando Straordinario denominato " CurandoOgniVitaInsiemeDecolliamo" per rispondere all'emergenza sociale connessa all'epidemia da Covid-19 (c.d. "Coronavirus").

L'intervento si aggiunge alle misure già intraprese dalla Fondazione la scorsa primavera per garantire la possibilità di cura ed assistenza di tutte le persone colpite, direttamente ed indirettamente, dal virus.

Il Bando intende sostenere il mondo del Volontariato, del Terzo Settore e della Scuola nelle azioni messe in campo per fronteggiare le emergenze in ambito sociale e socio-assistenziale e per prevenire e gestire le situazioni di fragilità che rischiano di acutizzarsi a causa della situazione in atto.

Finalità del Bando - le cui risorse a disposizione ammontano complessivamente a 120.000 Euro - è quella di promuovere o potenziare, sul territorio della Provincia di Teramo, attività e interventi, anche di tipo sperimentale o innovativo, volti a rispondere, in via straordinaria e urgente, a bisogni sociali generati o aggravati dall'emergenza Covid in diversi ambiti tematici.

Possono presentare richieste:

a) Gli Enti del Terzo settore ai sensi dell'art 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, altri enti privati senza scopo di lucro, gli enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica, che:

- siano operanti nell'ambito sociale e socio-assistenziale;

- siano formalmente costituiti ed operativi nel settore da almeno 1 anno dalla data di presentazione del progetto;

- abbiano la sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di Teramo;

b) le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia di Teramo;

c) esclusivamente in relazione a progetti di cui all'ambito tematico sub f) dell'art. 1.1 del Bando, le scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di Teramo.

Ciascun soggetto richiedente non potrà presentare più di un progetto e gli interventi proposti dovranno essere realizzati interamente nell'ambito del territorio della Provincia di Teramo.

Il Bando, il Modello di Domanda e l'Informativa per il Consenso Privacy sono scaricabili dal Sito della Fondazione Tercas all'indirizzo: www.fondazionetercas.it