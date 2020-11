VIDEO / BRUCCHI REPLICA ALLE POLEMICHE SUI SOCIAL: «MASCHERINA SCESA PERCHE' MANGIAVO UN LUPINO, ERO ALLO STADIO PER UN SOPRALLUOGO»

Risponde senza alcun problema il direttore sanitario della Asl Maurizio Brucchi alle polemiche che si sono sollevate sui social, ieri sera, mentre era in corso l'incontro di calcio: Teramo-Foggia. Brucchi è stato inquadrato dalla telecamera mentre passava con la mascherina scesa: «l'ho fatto - dice - perchè stavo mangiando un lupino. Ero allo stadio invitato da Iachini per un sopralluogo e l'istituzione di un drive in a ridosso dello stadio Bonolis».

E su questo argomento la Teramo Calcio ha diramato oggi una nota a firma del presidente della Teramo Calcio: Franco Iachini. Eccola:

"Il Presidente Franco Iachini, nel massimo rispetto che da sempre nutre verso tutti i tifosi biancorossi attualmente impossibilitati a presenziare nelle gare casalinghe per gioire delle prodezze dei loro beniamini, tiene a precisare che il direttore sanitario della Asl di Teramo Maurizio Brucchi era intervenuto ieri, mercoledì, allo stadio “Bonolis”, per verificare la possibilità d’installare un drive-in per i tamponi anti-Covid sull’area antistante il medesimo impianto, ed essendo persona attentamente monitorata e controllata, è stato invitato a trattenersi dallo stesso massimo dirigente biancorosso per il recupero di campionato disputato con il Foggia".

ASCOLTA QUI BRUCCHI