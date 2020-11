ZENNARO DONA MILLE MASCHERINE AI BAMBINI DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Il comune di Isola del G. Sasso d’Italia ha ricevuto mille mascherine chirurgiche da bambino come donazione dal deputato Antonio Zennaro.

“ È un pensiero speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie, che abbiamo apprezzato tantissimo, soprattutto in un momento così delicato per il nostro territorio. Ringraziamo il deputato Antonio Zennaro per la continua vicinanza e per il suo particolare interessamento al mondo dell’infanzia.” – dichiara il Sindaco Andrea Ianni.





“Doneremo le mascherine alle fasce più deboli del Comune, che poi rappresentano il nostro futuro, in occasione della riapertura delle scuole ad Isola G. Sasso prevista per la prossima settimana” – aggiunge l’Assessore all’Istruzione Paola Di Luca.