IL VICE SINDACO CAVALLARI POSITIVO AL COVID, L'ASSESSORE DE SANCTIS NEGATIVA

Il comune rende noto che, all'esito di un esame di routine, il vicesindaco Giovanni Cavallari è risultato positivo al tampone del coronavirus. Con molta probabilità l'origine del contagio è di natura familiare. Ovviamente il vicesindaco, che è in buone condizioni di salute, si trova in isolamento domiciliare.

In ogni caso, sono stati attivati tutti i protocolli previsti dalla norma, provvedendo alla sanificazione immediata dei locali ed avviando le procedure proprie del protocollo anti-covid per monitorare e contenere la diffusione del virus.

Al contrario, l'esito del tempone di verifica cui si è sottoposta l'ass.re Ilaria De Sanctis ha dato risultato negativo.