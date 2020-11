NASCE IL PREMIO LETTERARIO “E’ SEMPRE IL 25 NOVEMBRE” CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha organizzato un Premio Letterario dal titolo “E’ sempre il 25 novembre. Tutti insieme contro violenze e discriminazioni”.

“L’idea del Premio - afferma la Consigliera di Parità Brandiferri –, in un momento in cui non si possono tenere eventi pubblici come gli altri anni, mira a sensibilizzare sulla tematica della violenza contro le donne, che va combattuta sempre, ma anche a conferire al principio della parità di genere una connotazione di carattere culturale al fine di pervenire a quel cambio di mentalità da tanto tempo auspicato. Pertanto invito donne e uomini a scrivere un racconto tenendo presente che ogni giorno deve essere il 25 novembre e che solo uniti possiamo combattere violenze e discriminazioni.

“Raccontiamo le donne che ci piacciono nel lavoro e nella vita quotidiana: storie di violenze e discriminazioni anche nel mondo del lavoro” è l’argomento del breve racconto che bisogna presentare per partecipare al Premio. In considerazione della pandemia in corso, l’elaborato può essere integrato con l’indicazione di raccontare vicende di donne coinvolte in situazioni di emergenza che hanno fronteggiato con coraggio e altruismo questo momento difficile.

I racconti verranno valutati da una giuria di qualità e dovranno pervenire, unitamente alla scheda di partecipazione, entro il giorno 10 febbraio 2021 ed essere inviati in versione telematica a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”.

I premi per i primi classificati consisteranno in oggetti della ceramica di Castelli, con l’aggiunta di una pergamena e di un libro-raccolta di tutti i racconti in concorso, che sarà pubblicato con la Casa Editrice IlViandante. La cerimonia di premiazione, salvo eventuali rinvii legati alla pandemia o ad altre cause, si terrà l’8 marzo 2021 a Teramo. Ad ogni modo notizie più precise e dettagliate saranno comunicate direttamente agli autori e pubblicizzate attraverso portali e social network.

Coloro che sono interessati a partecipare possono scaricare il bando del Premio Letterario e la scheda di partecipazione in un’apposita sezione del sito internet www.edizioniilviandante.it.