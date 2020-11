RIMOSSO LO SPARTITRAFFICO DI VIA PO, ERA INUTILE

Rimosso lo spartitraffico di Via De Gasperi a Teramo. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi l'assessore Valdo Di Bonaventura e l'intervento è stato eseguito nelle scorse ore. "Un intervento resosi necessario a seguito dei ripetuti abbattimenti della segnaletica che generavano situazioni di grave pericolo", motiva l'assessore. Decine i commenti positivi sui social e non manca chi sollecita altri interventi in quella zona, in primis perfezionare la segnaletica di svolta per chi da via Averardi si immette su via de Gasperi.