PRIMA NEVICATA AI PRATI DI TIVO MA SI SCIERA'?

E' arrivata la neve ai Prati di Tivo, torna così di nuovo affascinante come non mai, la neve in montagna, nella montagna teramana ai piedi del Gran Sasso. Ma non si sa ancora nulla se ripartiranno gli impianti oppure no. La situazione, come noto, è piuttosto complessa. Per ora tacciono tutti: la Provincia, la Gran Sasso Teramano in liquidazione, il gestore. Che ne sarà di questa stagione?

