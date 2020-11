AIUTIAMO QUESTA FAMIGLIA A RITROVARE LA DIGNITA' CHE MERITA: SERVE SUBITO UNA CASA

Una famiglia di quattro persone: due genitori e due figli minori, uno dei due bambini con disturbo dello spettro autistico in piena crisi sanitaria e senza soluzione abitativa‼️

⚠️Da mesi ormai la famiglia teramana attende che le istituzioni locali e regionali si facciano carico della condizione disperata in cui vivono, alternando ospitalità intermittenti e alloggi provvisori ed inadeguati.

📌 #autismoabruzzoonlus ha più volte chiesto alle istituzioni preposte una risoluzione valida che rispetti la dignità della famiglia già provata dalle difficoltà imposte dall’autismo e dalla pandemia in atto.

🗣 Forte si è levata la voce della #garantedellinfanzia per tutelare il diritto dei bambini a vivere una vita dignitosa.

👉🏻 Abbiamo trovato la possibilità di una dimora temporanea in un B&B locale ad un costo minimo di 750,00 € vista la condizione di necessità del nucleo famigliare e per evitare l’allontanamento dagli affetti, dal luogo di cura e dalla scuola.

⭕️ 𝐒𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐠𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢 𝐦𝐚 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐛𝐫𝐮𝐳𝐳𝐞𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐄𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐚𝐛𝐛𝐢𝐬𝐨𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 ⭕️

Per chi volesse sostenere questa campagna solidale può utilizzare il pulsante "𝐝𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞" o inviare un 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 con la seguente causale: "Covid19 e #emergenzaabitativa Teramo"

IBAN: IT05K0308303600000000031181

C/C 416-00031181 · Ubi Banca - IWbank (Autismo Abruzzo onlus)

‼️𝐍𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐢 𝐬𝐢 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐝𝐨𝐥𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐯𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐞 𝐯𝐢𝐠𝐨𝐫𝐨𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐜𝐢 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐥 𝐝𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚, 𝐥’𝐢𝐬𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐭𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞 ‼️

❌Rinnoviamo l’istanza a Comune Di Teramo

, ATER e Regione Abruzzo

affinché non si lasci al senso civico della comunità un problema sociale non possiamo tuttavia voltare lo sguardo, questi bambini hanno bisogno di una risposta celere❌