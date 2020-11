I CACCIATORI FANNO UN APPELLO ALLA REGIONE: «SIAMO A DISPOZIONE DEL PAESE IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE»

«La Regione ha autorizzato il controllo alla specie cinghiale, visto l'esiguo numero di persone autorizzate a poter operare, riteniamo sia un provvedimento assolutamente insufficiente. Alla luce dei dati sui danni all'agricoltura, degli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica in particolare della specie cinghiale, al nuovo allarme legato alla malattia della peste suina africana, che potrebbe arrecare ingenti danni all'economia, agli allevamenti dei suini e alla salute, considerate le richieste di alcuni prefetti, chiediamo, prima che sia troppo tardi, di mettere i cacciatori nella possibilità di poter essere utili al paese». Lo dichiara il Presidente Regionale, Massimiliano Di Luca.

«Ci uniamo al grido d'allarme e d'aiuto espresso dalle associazioni agricole e dalla società civile.

Esortiamo la regione a fare di più per la mitigazione del problema cinghiale, auspicando che l'attività venatoria possa essere al più presto riavviata tutta, nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni dettate dal governo in merito al contenimento dei contagi da covid», conclude il Presidente Regionale, Massimiliano Di Luca..