CORONAVIRUS / CALANO I CONTAGI, MA PREOCCUPA L’AUMENTO DEI MORTI: 35 IN UN GIORNO

Coronavirus, sabato 21 novembre. Oggi in Abruzzo 541 nuovi positivi (di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, 179 Aq, 86 Ch, 130 Pe, 171 Te - dalla somma dei totali provinciali vanno sottratti 25 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di appartenenza) su 4396 tamponi, 35 deceduti (di cui 25 risalenti alle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl), 6717 guariti (+287), 15597 attualmente positivi (+219), 749 ricoverati (di cui 73 in terapia intensiva), 14848 in isolamento domiciliare