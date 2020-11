ECCO I NUOVI ORARI DEL TPL A TERAMO, SI CAMBIA ANCORA

Da lunedi prossimo, 23 Novembre, cambiano nuovamente alcuni orari del Trasporto Pubblico Locale.

La decisione scaturisce dopo aver constato che molte delle corse ora attive vengono utilizzate pochissimo in questa fase di chiusura generalizzata. L’assessore alla Mobilità Maurizio Verna ha concertato i nuovi orari con i gestori delle stesse linee urbane, riducendo di fatto le frequenze soprattutto per le linee della cinta urbana e salvaguardando invece il più possibile quelle del collegamento con le frazioni. Di conseguenza, la linea 1 invece di percorrenze di 15 minuti passerà a 30 minuti e la linea 3, dalla mezzora ad ogni ora.

L’assessore Verna dichiara: “Con i gestori abbiamo rilevato che, dall’introduzione della zona rossa in particolare, molte corse sono praticamente vuote ed alcune servono un numero davvero esiguo di passeggeri. Abbiamo così deciso di modificare temporaneamente gli orari, per ragioni legate alla loro effettiva utilità,per conseguenti motivazioni di ordine ambientale ed anche per recuperare una parte dei 234.000 euro che il Comune spende ogni anno per integrare l’insufficiente finanziamento concesso dalla Regione al TPL della nostra città. In pratica, torniamo all’orario estivo, che prevede una riduzione del 20-25% delle corse. Appena ravvediamo la necessità di qualche apertura, torniamo alla situazione precedente”.