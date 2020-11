VIDEO / I PROBLEMI DI ILLUMINAZIONE DI VIA PORTA CARRESE, IL COMUNE INTERVIENE

In via Porta Carrese la strada è buia. C'è un vecchio lampione che non illumina e i nuovi che sono a led sono collocati in maniera, forse, non idonea. I cittadini si lamentano e noi siamo stati sul posto con l'assessore Valdo Di Bonaventura che ammette il problema e annuncia la risoluzione del problema con i responsabili del progetto Paride.

ASCOLTA QUI VALDO DI BONAVENTURA