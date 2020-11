APRE UN CENTRO D’ASCOLTO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri annuncia l’apertura di un centro d’ascolto, che gestirà personalmente e si prefiggerà l’obiettivo di incontrare, ascoltare e sostenere le donne vittime di violenze e discriminazioni. Ci si potrà rivolgere al numero telefonico 0861.331335 o a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La notizia verrà ufficializzata nel corso della Conferenza on-line dal titolo “Violenza sulle donne-Riconoscerla per intervenire”, che si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 10,30, nell’ambito della campagna nazionale “Un Rosa per Tutte”, di cui la Consigliera di Parità Brandiferri è ambasciatrice.

In prima linea sarà Anna Silvia Angelini, Presidente dell'importante Associazione Indipendente Donne europee A.I.D.E. Nettuno contro la violenza sulle donne, che introdurrà e modererà il convegno.

“La pandemia – afferma la Presidente Anna Silvia Angelini, promotrice della campagna “Una Rosa per Tutte” – ci ha costretto a cambiare il programma che avevamo in mente ma sono sicura che il convegno on-line riuscirà a veicolare il messaggio che ci interessa: combattere la violenza contro le donne e creare le condizioni per un cambio di mentalità in grado di sconfiggere il deprecabile fenomeno”.

“In questi giorni - afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri – ho avuto modo di prendere att o del grande valore sociale e dell’elevato spessore umano della campagna “Una Rosa per Tutte”. La Presidente Anna Silvia Angelini è un vulcano di idee oltre che una impeccabile e straordinaria organizzatrice di eventi, come dimostra anche il fatto che alla campagna hanno aderito oltre quaranta associazioni, tutte impegnate nel contrasto e nella repressione della violenza contro le donne. Sono sicura che il convegno del 25 novembre “Violenza sulle donne-Riconoscerla per intervenire”, a cui mi onorerò di partecipare come relatrice, sarà un’occasione importante per confrontarsi su argomenti delicati e per sensibilizzare su temi e situazioni che tocchiamo con mano concretamente nella vita quotidiana e che spesso vengono sottovalutati nei loro effetti”.